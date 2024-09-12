Схема движения транспорта изменится после окончания ремонта у аэропорта в Пскове

09:47, 12 сентября 2024, ПАИ

Схема движения транспорта изменится после окончания ремонта у аэропорта в Пскове, сообщил ПАИ глава города Борис Елкин.

«После благоустройства площади перед здание аэровокзала рабочие переключатся на улицу Германа, сейчас главное - сделать Островский переулок и сопряжение с Крестовским шоссе, чтобы был выезд из микрорайона», - уточнил глава города.

В результате появится новая схема движения: улица Германа станет односторонней, по ней можно будет проезать в сторону аэропорта, а по одностороннему Островскому переулку - выехать в сторону Крестовского шоссе. На выезде установят светофор.

Сейчас на строительной площадке у аэропорта работают больше 40 человек. Здесь сразу три асфальтовых катка, самосвалы, три экскаватора-погрузчика , бульдозеры, грейдеры и другая техника.

«В работы в том числе включено переустройство всех сетей: водопровод, канализация, газо- и электроснабжение, видеонаблюдение. Тротуары на площади будут выложены плиткой, появится газон, парковки», - рассказал гендиректор подрядной организации Евгений Двоеконко.

Работы идут в графике и должны будут завершиться в ноябре.