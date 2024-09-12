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Экономика

Эстония планирует повысить плату за ожидание у КПП на границе с Псковской областью

Оператор зоны ожидания автомобилей у эстонского пограничного пункта «Лухамаа» (находится рядом с пунктом «Шумилкино» в Псковской области) предлагает повысить плату за пользование зоной ожидания, сообщила телерадиовещательная компания ERR.

Компания Collade предложила МВД Эстонии повысить цены на ожидание до 50 евро для грузовиков, до 25 евро для легковых авто и до 15 евро для мотоциклов. «Последний раз цены менялись в 2020 году», – пишет ERR.

В настоящее время водители грузовиков платят 16 евро, легковых автомобилей – девять евро, а мотоциклов – шесть евро.

Компания обосновала предложение высокой инфляцией и ростом расходов, потому что автомобили стали проводить больше времени в зоне ожидания. По данным ERR, пропускная способность эстонско-российской границы значительно сократилась из-за ограничений. Количество автомобилей, пересекающих границу, сократилось в 12 раз, пишет компания.

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