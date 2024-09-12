36-летний пскович попался на краже одежды
11 сентября росгвардейцы задержали псковича, который украл одежду из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Около 22:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в гипермаркете на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
На месте росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из торгового зала одежду. По факту хищения проводится проверка.
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