Псковичка попалась на краже косметики

14:19, 12 сентября 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковичку, которая подозревается в краже косметики из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

11 сентября около 15:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в гипермаркете на Рижском проспекте в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место, росгвардейцы задержали 35-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала косметические средства. По факту кражи проводится проверка.