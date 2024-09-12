Псковичка попалась на краже косметики
Росгвардейцы задержали псковичку, которая подозревается в краже косметики из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
11 сентября около 15:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в гипермаркете на Рижском проспекте в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на место, росгвардейцы задержали 35-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала косметические средства. По факту кражи проводится проверка.
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