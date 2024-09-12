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Происшествия

В Псковском районе лихач на автомобиле сломал опору ЛЭП

Опору линий электропередачи заменили в деревне Черняковицы Псковского района. Ночью 12 сентября в старую опору въехал водитель, сообщили ПАИ в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

«Такой удар ломает опору ЛЭП за секунду! Но это не ураган, а нерадивый водитель. Ночной лихач врезался в бетонный столб в деревне Черняковицы Псковской области. Полиция обнаружила на месте ДТП разбитый автомобиль», – рассказали в компании.

В «Россетях» напомнили, что за повреждение ЛЭП предусмотрена ответственность. За нарушение правил дорожного движения, оставление места ДТП водителям грозит наказание вплоть до лишения водительских прав, за повреждение электрических сетей – штраф от тысячи рублей, а за восстановление опоры автомобилистам предстоит полностью оплатить стоимость работ и материалов.

Сообщить о замеченных повреждениях энергообъектов псковичи могут по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-02-20.

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