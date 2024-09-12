Более 1700 заявлений о приостановлении исполнительных производств поступило от участников СВО в УФССП по Псковской области

19:10, 12 сентября 2024, ПАИ

Приём граждан по вопросам исполнения исполнительных документов в отношении участников СВО прошёл в УФССП России по Псковской области сегодня, 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятия направлены на решение вопросов обратившихся граждан – военнослужащих и их родственников.

«В свете данной инициативы судебные приставы призывают всех заинтересованных лиц обращаться за необходимой информацией и поддержкой, что значительно способствует упрощению взаимодействия между государственными органами и гражданами. Быть в курсе своих прав – это залог уверенности и стабильности в сложные времена», – подчеркнули в ведомстве.

На данный момент в управление поступило более 1 700 заявлений участников СВО о приостановлении исполнительных производств.