Более 1700 заявлений о приостановлении исполнительных производств поступило от участников СВО в УФССП по Псковской области
Приём граждан по вопросам исполнения исполнительных документов в отношении участников СВО прошёл в УФССП России по Псковской области сегодня, 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Мероприятия направлены на решение вопросов обратившихся граждан – военнослужащих и их родственников.
«В свете данной инициативы судебные приставы призывают всех заинтересованных лиц обращаться за необходимой информацией и поддержкой, что значительно способствует упрощению взаимодействия между государственными органами и гражданами. Быть в курсе своих прав – это залог уверенности и стабильности в сложные времена», – подчеркнули в ведомстве.
На данный момент в управление поступило более 1 700 заявлений участников СВО о приостановлении исполнительных производств.
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Более 1700 заявлений о приостановлении исполнительных производств поступило от участников СВО в УФССП по Псковской области
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