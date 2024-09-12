Наталья Фёдорова: ТОС Псковского района продолжают реализацию проектов

20:20, 12 сентября 2024, ПАИ

ТОС Псковского района продолжают реализацию проектов. Примеры успешных практик ТОС назвала глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

«Актуальные для людей вопросы решены благодаря их неравнодушию, помощи администраций волостей и грантовой поддержке властей. Молодцы! Успешного продолжения плодотворного сотрудничества!» – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Она отметила ТОС «Культура», которое совместно с администрацией Карамышевской волости реализовало проект «Ремонт здания Дома культуры». В его рамках в деревне Селихново произведён ремонт Дома культуры. Работы выполнены в рамках областного и районного конкурсов проектов ТОС.

Сумма субсидий из бюджета области составила 256 тысяч рублей. Произведены работы по замене окон, входной двери, закуплены и установлены обогреватели и скамейки. Сумма субсидий из бюджета Псковского района составила 100 тысяч рублей, она направлена на замену пола.

Кроме того, Наталья Фёдорова в качестве примера привела совместные действия администрации Логозовской волости и ТОС «Ребус». Они реализовали проект «Установка спортивного оборудования». В деревне Неёлово-1 на 1-й линии, д. 1 установлены турник и всепогодный теннисный стол.

Работы выполнены в рамках муниципального конкурса проектов ТОС. Сумма субсидий из бюджета Псковского района составила 200 тысяч рублей.