Наталья Фёдорова: ТОС Псковского района продолжают реализацию проектов
ТОС Псковского района продолжают реализацию проектов. Примеры успешных практик ТОС назвала глава муниципалитета Наталья Фёдорова.
«Актуальные для людей вопросы решены благодаря их неравнодушию, помощи администраций волостей и грантовой поддержке властей. Молодцы! Успешного продолжения плодотворного сотрудничества!» – подчеркнула Наталья Фёдорова.
Она отметила ТОС «Культура», которое совместно с администрацией Карамышевской волости реализовало проект «Ремонт здания Дома культуры». В его рамках в деревне Селихново произведён ремонт Дома культуры. Работы выполнены в рамках областного и районного конкурсов проектов ТОС.
Сумма субсидий из бюджета области составила 256 тысяч рублей. Произведены работы по замене окон, входной двери, закуплены и установлены обогреватели и скамейки. Сумма субсидий из бюджета Псковского района составила 100 тысяч рублей, она направлена на замену пола.
Кроме того, Наталья Фёдорова в качестве примера привела совместные действия администрации Логозовской волости и ТОС «Ребус». Они реализовали проект «Установка спортивного оборудования». В деревне Неёлово-1 на 1-й линии, д. 1 установлены турник и всепогодный теннисный стол.
Работы выполнены в рамках муниципального конкурса проектов ТОС. Сумма субсидий из бюджета Псковского района составила 200 тысяч рублей.
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