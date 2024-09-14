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Общество

Ход строительства объектов образования обсудили в правительстве Псковской области

Ход строительства объектов образования обсудили в правительстве Псковской области сегодня, 12 сентября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Ход строительства объектов образования обсудили в правительстве Псковской области. Фото: телеграм-канал губернатора

Работы ведутся в восьми школах в Гдовском и Себежском районах, в Пскове и Пыталовском муниципальном округе, отметил глава региона.

Так, в рамках нацпроекта «Образование» возводится школа на улице Киселёва в Пскове: сейчас идёт внутренняя отделка и благоустройство территории. С подрядчиком будет отдельно проработан вопрос подготовки документации.

Речь также шла и о строительстве школы в Гдовском районе. На данный момент на объекте завершаются монолитные работы. Объект непростой, заметил губернатор.

«Поручил комитету по образованию с главой района осуществлять еженедельные выезды на объект для контроля графика работ. Также поручил взять под особый контроль объекты, которые находятся в зоне риска, и вести жёсткую претензионную работу с подрядчиками, которые пытаются сорвать реализацию нацпроекта. От того, как мы закончим эту пятилетку, будет зависеть финансирование в дальнейшие пять лет», – подчеркнул губернатор.

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