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Общество

Правительство не поддержало отмену ЕГЭ

Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов, сообщил один из его авторов, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Он заявил, что разработчики инициативы «не собираются опускать руки». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Нилов рассказал, что встретился с экспертами, которые предоставили наработки на тему реформирования ЕГЭ. Депутат намерен подготовить обращение на эту тему в профильные ведомства. «Я планирую на следующей неделе встретиться с руководством Рособрнадзора, передать эти наработки, концепцию по реформированию ЕГЭ», — отметил Нилов.

Законопроект об отмене ЕГЭ разработали депутаты КПРФ, ЛДПР и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Они уверены, что реформа образования, начавшаяся с введением ЕГЭ, не приносит ожидаемых результатов, поэтому предлагают вернуться к традиционным госэкзаменам.

По данным опроса SuperJob, 72% россиян поддерживают отмену ЕГЭ.

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