Крестный ход прошёл в Красногородске
Святогорский крестный ход с Феодоровской иконой Божией Матери прошёл в Красногородске, пишет газета «Заря».
Братия Святогорского монастыря и жители Красногородска прошли в едином шествии вместе с приходом храма Святителя Николая по улице Советской – от школы-интерната до церкви. Возглавили крестный ход отец Василий и отец Алексий.
Ранее крестный ход прошёл в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком мужском монастыре. Как прошёл престольный праздник – смотрите в фоторепортаже ПАИ здесь.
Около 20% абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» используют электронные «Личные кабинеты» для передачи показаний счётчиков
Строгий контроль: как готовятся к рейсу водители и автобусы «Псковпассажиравтотранса»
Псковский детский фонд помог подготовиться к учебному году рекордному количеству школьников