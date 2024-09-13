Крестный ход прошёл в Красногородске

11:47, 13 сентября 2024, ПАИ

Святогорский крестный ход с Феодоровской иконой Божией Матери прошёл в Красногородске, пишет газета «Заря».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»







Братия Святогорского монастыря и жители Красногородска прошли в едином шествии вместе с приходом храма Святителя Николая по улице Советской – от школы-интерната до церкви. Возглавили крестный ход отец Василий и отец Алексий.

Ранее крестный ход прошёл в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком мужском монастыре. Как прошёл престольный праздник – смотрите в фоторепортаже ПАИ здесь.