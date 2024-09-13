Публикация о Псковской области вышла во вьетнамской прессе

11:44, 13 сентября 2024, ПАИ

Публикация о прошедшей в ходе пресс-тура встрече журналистов с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым вышла на сайте Вьетнамского информационного агентства.

Во время встречи с журналистами из СМИ Казахстана, Кубы, Турции, Пакистана, Белоруссии и Вьетнама Михаил Ведерников ответил на различные вопросы, касающиеся в том числе и международного сотрудничества.

Отвечая на вопрос корреспондента Вьетнамского агентства новостей о возможности усиления сотрудничества Псковской области с АСЕАН, в том числе с Вьетнамом, Михаил Ведерников отметил, что регион всегда открыт для всех предприятий, которые хотят вести бизнес или осознанно инвестировать. По словам губернатора Псковской области, вьетнамские товары до сих пор в значительных количествах присутствуют на прилавках региона.

Отвечая на вопрос о необходимости привлечения иностранных рабочих, в том числе вьетнамских, для работы на производственных предприятиях региона, Михаил Ведерников сообщил, что регулярно общается с работодателями, и они ценят качество работы вьетнамских рабочих.