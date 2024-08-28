Пресс-тур иностранных журналистов в Псковской области завершился общением с губернатором региона
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с иностранными журналистами, которые прибыли в регион для знакомства с его историческим наследием и современной экономикой, сегодня, 28 августа Среди участников пресс-тура – представители СМИ Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Кубы, Пакистана и Турции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Глава региона обратился к журналистам иностранных информагентств, печатных изданий и телеканалов на Псковской земле и поинтересовался их впечатлениями от Псковской области. Гости в рамках пресс-тура посетили сразу несколько муниципалитетов. Их познакомили с историей, достопримечательностями, туристическим возможностями и культурной жизнью региона.
Некоторые из журналистов в Псковской области были не впервые. Они обратили внимание на то, что в регионе заметны значительные изменения.
Признательность правительству Псковской области за организацию пресс-тура и интересную программу выразил главный советник отдела по работе с иностранными корреспондентами Департамента информации и печати МИД России Сергей Куликов.
Губернатору Псковской области журналисты также задали интересующие вопросы, касающиеся развития экономической сферы региона в условиях санкций, расширения международных торговых отношений, реализации отдельных проектов Псковской области с определенными странами, а также перспективных направлений сотрудничества.
Отметим, проект осуществляется при поддержке правительства Псковской области, представительства МИД России в Пскове и Департамента информации и печати МИД России.
Пресс-тур иностранных журналистов в Псковской области завершился общением с губернатором региона
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