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Пресс-тур иностранных журналистов в Псковской области завершился общением с губернатором региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с иностранными журналистами, которые прибыли в регион для знакомства с его историческим наследием и современной экономикой, сегодня, 28 августа Среди участников пресс-тура – представители СМИ Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Кубы, Пакистана и Турции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Пресс-тур иностранных журналистов в Псковской области завершился общением с губернатором региона. Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Глава региона обратился к журналистам иностранных информагентств, печатных изданий и телеканалов на Псковской земле и поинтересовался их впечатлениями от Псковской области. Гости в рамках пресс-тура посетили сразу несколько муниципалитетов. Их познакомили с историей, достопримечательностями, туристическим возможностями и культурной жизнью региона.

Некоторые из журналистов в Псковской области были не впервые. Они обратили внимание на то, что в регионе заметны значительные изменения.

Признательность правительству Псковской области за организацию пресс-тура и интересную программу выразил главный советник отдела по работе с иностранными корреспондентами Департамента информации и печати МИД России Сергей Куликов.

Губернатору Псковской области журналисты также задали интересующие вопросы, касающиеся развития экономической сферы региона в условиях санкций, расширения международных торговых отношений, реализации отдельных проектов Псковской области с определенными странами, а также перспективных направлений сотрудничества.

Отметим, проект осуществляется при поддержке правительства Псковской области, представительства МИД России в Пскове и Департамента информации и печати МИД России.

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