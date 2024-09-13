В Пскове планируется утвердить границы шести новых территориальных общественных самоуправлений
В Пскове планируется утвердить границы шести новых территориальных общественных самоуправлений, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.
Заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления городской Думы состоялось сегодня, 13 сентября. Его провел заместитель председателя комитета Алексей Форш. Депутаты рассмотрели вопросы об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Возрождение», «Уютный двор на Лепешах», «Рижский 67», «Свердлова, 50», «Ул. Рубежная» и «Народная 39».
Также участники заседания обсудили вопрос о новом представителе муниципального образования «Город Псков» в Совете автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Псков». В связи с кадровыми изменениями в администрации города предложена кандидатура и. о. председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Сергея Бухарова.
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