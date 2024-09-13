Ираду Зейналову назначили послом России на Маврикии

14:51, 13 сентября 2024, ПАИ

Журналистку Ираду Зейналову назначили послом России на Маврикии. Соответствующее постановление подписал президент РФ Владимир Путин. Оно опубликовано на сайте нормативно-правовых актов.

«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий», – отмечается в документе.

Ранее эту должность занимал Константин Климовской.

Добавим, что Ирада Зейналова – российская журналистка, корреспондент, телеведущая. Она также является автором и ведущей программы «Итоги недели» на НТВ.