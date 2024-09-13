Строгий контроль: как готовятся к рейсу водители и автобусы «Псковпассажиравтотранса»
До конца года в Псковскую область поступят 29 новых пассажирских автобусов, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Всего же с 2020 года на областные и городские дороги выехали 300 новых автобусов. Обновление парка, в первую очередь, коснулось крупнейшего перевозчика региона – компании «Псковпассажиравтотранс».
Ко всей технике на предприятии относятся очень строго – ежедневно механики следят за состоянием транспортных средств, а водители пассажирских автобусов проходят проверку дважды в день. Подробнее – в сюжете Дмитрия Коновалова.
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Строгий контроль: как готовятся к рейсу водители и автобусы «Псковпассажиравтотранса»
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