ПсковГУ станет площадкой для проведения Всероссийского экономического диктанта
Псковский государственный университет традиционно станет площадкой для проведения VIII общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Мероприятие состоится во всех регионах России 15 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.
Тема акции: «Сильная экономика – процветающая Россия!».
Целью акции является повышение экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала, эрудиции, экономической образованности молодёжи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных регионов страны.
К участию в акции приглашаются все желающие. Формат – тестовое задание. Написать диктант можно будет на улице Льва Толстого, 6а в Пскове.
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