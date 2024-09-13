ПсковГУ станет площадкой для проведения Всероссийского экономического диктанта

15:02, 13 сентября 2024, ПАИ

Псковский государственный университет традиционно станет площадкой для проведения VIII общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Мероприятие состоится во всех регионах России 15 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Тема акции: «Сильная экономика – процветающая Россия!».

Целью акции является повышение экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала, эрудиции, экономической образованности молодёжи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных регионов страны.

К участию в акции приглашаются все желающие. Формат – тестовое задание. Написать диктант можно будет на улице Льва Толстого, 6а в Пскове.