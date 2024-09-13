Житель Порховского района предстанет перед судом за выращивание конопли

17:03, 13 сентября 2024, ПАИ

В Порхове будут судить мужчину, который незаконно выращивал и хранил наркосодержащие растения в крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Порховского района.

Прокурор утвердил обвинительный акт в отношении жителя деревни Поддубница. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 231 и части 2 статьи 228 УК РФ. Его подозревают в незаконном выращивании и хранении без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый употреблял наркотические вещества. В период с октября 2021 года по июнь 2024 года он вырастил возле своего дома не менее 265 кустов конопли. Часть из них он высушил и хранил на чердаке своего дома для личного употребления. Наркотики были изъяты полицией в июне этого года.

За совершённые преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.