Выставка «Судьба на гравюре» откроется в Изборске 21 сентября

15:42, 13 сентября 2024, ПАИ

Выставка «Судьба на гравюре» псковского графика Александра Шершнёва, посвященная 70-летию со дня рождения художника, откроется в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 21 сентября в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Гравюры Александра Шершнёва делятся на несколько тематических и жанровых серий: псковские храмы, Псково-Печорский монастырь, Изборск и его окрестности, Пушкин и Пушкиногорье, пейзажи и ню. Как книжный график, он проиллюстрировал 27 книг, включая уникальное издание Александра Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей» и «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова.

«Отдельная и яркая глава в наследии художника – экслибрис, - отметили в музее. - По общему признанию, в этом жанре гравюры Александр Шершнёв достиг совершенства. Александр Шершнёв предпочитал вырезать экслибрисы по собственному желанию – своим друзьям и близким знакомым. Каноны классического экслибриса были ему тесны, и он вырезал композицию не «из книг», а «из человека», – создавал оригинальные «знаки личностей».Большое количество гравюр и экслибрисов, а также книги и вещи из личного архива дочери художника можно будет увидеть выставке.