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Общество

Псковские гаишники помогли семье с ребёнком, у которой в пути сломался автомобиль

Инспекторы Госавтоинспекции Псковской области помогли семье с ребёнком, у которой в пути сломался автомобиль, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Наталья Кузьмичева и Сергей Бошко. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Инспекторы Сергей Бошко и Наталья Кузьмичёва ехали на служебной машине по трассе Е-95. В районе деревни Юршино Островского района они заметили машину с включённой аварийкой. Полицейские остановились возле автомобиля, чтобы спросить, нужна ли помощь. Выяснилось, что водитель с женой и ребёнком ехали домой в Белоруссию, но по пути у машины пробило два задних колеса.

Инспекторы помогли водителю снять пробитые колёса и отвезли их до ближайшего шиномонтажа. Семейная пара поблагодарила сотрудников полиции за помощь и продолжила свой путь домой на машине.

Позже граждане обратились в Госавтоинспекцию с благодарностью сотрудникам Госавтоинспекции, отметив отзывчивость, внимательность и доброту сотрудников полиции.

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