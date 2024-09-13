Псковские гаишники помогли семье с ребёнком, у которой в пути сломался автомобиль

17:05, 13 сентября 2024, ПАИ

Инспекторы Госавтоинспекции Псковской области помогли семье с ребёнком, у которой в пути сломался автомобиль, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Инспекторы Сергей Бошко и Наталья Кузьмичёва ехали на служебной машине по трассе Е-95. В районе деревни Юршино Островского района они заметили машину с включённой аварийкой. Полицейские остановились возле автомобиля, чтобы спросить, нужна ли помощь. Выяснилось, что водитель с женой и ребёнком ехали домой в Белоруссию, но по пути у машины пробило два задних колеса.

Инспекторы помогли водителю снять пробитые колёса и отвезли их до ближайшего шиномонтажа. Семейная пара поблагодарила сотрудников полиции за помощь и продолжила свой путь домой на машине.

Позже граждане обратились в Госавтоинспекцию с благодарностью сотрудникам Госавтоинспекции, отметив отзывчивость, внимательность и доброту сотрудников полиции.