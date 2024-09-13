Псковича с мефедроном задержали транспортные полицейские у железной дороги
Псковича с мефедроном задержали транспортные полицейские у железной дороги. Об этом ПАИ сообщили в Псковском ЛО МВД России на транспорте.
Псковича доставили в дежурную часть, где во время личного досмотра в правом переднем кармане шорт был обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с порошком белого цвета. Изъятое оказалось мефедроном.
Мужчина приобрел «синтетику» для личного потребления через интернет.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет. В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.
Судимый за педофилию пскович пытался вернуть поддельный паспорт, дав взятку полицейскому
Учинившего в Пскове ДТП пьяного водителя помог задержать известный велосипедист-экстремал
Актёр Псковского театра рассказал подробности ДТП, в котором он помог задержать нетрезвого водителя