Псковича с мефедроном задержали транспортные полицейские у железной дороги

17:19, 13 сентября 2024, ПАИ

Псковича с мефедроном задержали транспортные полицейские у железной дороги. Об этом ПАИ сообщили в Псковском ЛО МВД России на транспорте.

Псковича доставили в дежурную часть, где во время личного досмотра в правом переднем кармане шорт был обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с порошком белого цвета. Изъятое оказалось мефедроном.

Мужчина приобрел «синтетику» для личного потребления через интернет.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет. В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.