Сыр и шу привезли фермеры на «Вкусную пятницу» Россельхозбанка

18:03, 13 сентября 2024, ПАИ

Фермеры Сергей Сальный и Анжелика Македонская из Пушкинских Гор сегодня приняли участие во «Вкусной пятнице» Россельхозбанка, сообщили ПАИ в пресс-службе РСХБ.



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



Фото: пресс-служба РСХБ



































































































Гости выставки-ярмарки продегустировали и оценили качество и разнообразие свежих и ароматных сыров ручной работы Сергея Сального, а также попробовали воздушные и аппетитные булочки шу, нежнейшие медовики и пирожное «Картошка» из бельгийского шоколада авторской кондитерской Анжелики Македонской.

С начала проекта в Пскове и Псковской области состоялось более 60 «Вкусных пятниц» Россельхозбанка. Постоянными участниками проекта стали также Casa de carne («Дом мяса»), Кутаринская ферма, кондитерский дом «Себежанка», экоферма «Изборский страус» и другие.

Продукцию фермеров из Псковской области и со всей страны можно приобрести на маркетплейсе Россельхозбанка «Своё Родное».

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