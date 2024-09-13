Сыр и шу привезли фермеры на «Вкусную пятницу» Россельхозбанка
Фермеры Сергей Сальный и Анжелика Македонская из Пушкинских Гор сегодня приняли участие во «Вкусной пятнице» Россельхозбанка, сообщили ПАИ в пресс-службе РСХБ.
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
-
Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
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Фото: пресс-служба РСХБ
Гости выставки-ярмарки продегустировали и оценили качество и разнообразие свежих и ароматных сыров ручной работы Сергея Сального, а также попробовали воздушные и аппетитные булочки шу, нежнейшие медовики и пирожное «Картошка» из бельгийского шоколада авторской кондитерской Анжелики Македонской.
С начала проекта в Пскове и Псковской области состоялось более 60 «Вкусных пятниц» Россельхозбанка. Постоянными участниками проекта стали также Casa de carne («Дом мяса»), Кутаринская ферма, кондитерский дом «Себежанка», экоферма «Изборский страус» и другие.
Продукцию фермеров из Псковской области и со всей страны можно приобрести на маркетплейсе Россельхозбанка «Своё Родное».
Реклама. АО «Россельхозбанк». ИНН 7725114488. Генеральная лицензия Банка России № 3 349 (бессрочная).
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