Псковичка заняла третье место в конкурсе «Молодой профлидер России»
Псковичка Валерия Ахрамович заняла третье место в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер России», который сегодня завершился в Вологде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
В ходе конкурса участники не только презентовали себя в качестве профлидеров, но и разрабатывали проекты решения актуальных для профсоюзов проблем. Кроме того, чтобы выйти в лидеры, конкурсантам надо было защитить свои проекты в дискуссии с оппонентами, а также пройти тестирование на знание устава Федерации независимых профсоюзов России, истории профсоюзов и трудового законодательства.
«Ребята показали высокие результаты и своё умение работать в команде», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, подчеркнув, что он гордится командой, представлявшей Псковский облсовпроф на окружном этапе конкурса.
Отметим, что конкурс является частью Всероссийской профсоюзной молодёжной программы ФНПР «Стратегический резерв».
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