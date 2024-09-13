Псковичка заняла третье место в конкурсе «Молодой профлидер России»

18:23, 13 сентября 2024, ПАИ

Псковичка Валерия Ахрамович заняла третье место в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер России», который сегодня завершился в Вологде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В ходе конкурса участники не только презентовали себя в качестве профлидеров, но и разрабатывали проекты решения актуальных для профсоюзов проблем. Кроме того, чтобы выйти в лидеры, конкурсантам надо было защитить свои проекты в дискуссии с оппонентами, а также пройти тестирование на знание устава Федерации независимых профсоюзов России, истории профсоюзов и трудового законодательства.

«Ребята показали высокие результаты и своё умение работать в команде», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, подчеркнув, что он гордится командой, представлявшей Псковский облсовпроф на окружном этапе конкурса.

Отметим, что конкурс является частью Всероссийской профсоюзной молодёжной программы ФНПР «Стратегический резерв».