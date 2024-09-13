За медпомощью из-за укусов клещей в этом году обратилось на четыреста человек меньше, чем в прошлом

20:26, 13 сентября 2024, ПАИ

За неделю с 5 по 11 сентября в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 39 человек, в том числе восемь детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Клещи присасывались к людям преимущественно на участках по месту жительства в сельской местности, на дачах и в неорганизованных местах отдыха.

По состоянию на 4 сентября текущего года количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2 431 человек) на 31,5 % меньше, в том числе детей (680) – на 17,6 % меньше среднемноголетних недельных данных за 2013–2023 годы (исключая ковидный период).

В аналогичном периоде 2023 года количество обратившихся составило 2 834 человек, в том числе детей – 749.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций исследовано 1 878 клещей: снятых с пострадавших – 1 866, из природных биотопов – 12.

Поражённость клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: клещевым вирусным энцефалитом – 0,5 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 24,1 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,4 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,7 %.