Траурный митинг и панихида по погибшим в годы Второй мировой войны прошли в сквере Павших борцов в Пскове

21:00, 13 сентября 2024, ПАИ

Траурный митинг и панихида по погибшим прошли в сквере Павших борцов в Пскове. Ветераны, бывшие узники концлагерей, школьники почтили память солдат и мирного населения, пострадавшего от нацистов. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.

Во второе воскресенье сентября уже более полувека вспоминают жертв фашизма. Дата приурочена к трагическому событию XX века – Второй мировой войне, в которой погибло более 55 миллионов человек.

«Больше всего жертв война принесла нашей стране. В результате военных преступлений немецко-фашистских захватчиков 27 миллионов советских граждан погибли в боях, замучены в концлагерях, умерли от голода в тылу. Такие даты – не только дань памяти жертвам, но и напоминание о том, что любое проявление нацизма – зло, с которым нужно бороться!» – подчеркнул Борис Елкин.