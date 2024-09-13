Как прошёл первый день Всероссийского фестиваля детского творчества «У Лукоморья» в Пушкинских Горах

23:28, 13 сентября 2024, ПАИ

Сегодня, 13 сентября, в Пушкинских Горах начал свою работу Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья», посвящённый 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. В первый день фестиваля участников мероприятия поприветствовали пушкиногорский ансамбль «Частушка» (ДШИ имени С. С. Гейченко) и образцовый фольклорный коллектив «Рябинушка» (художественный руководитель коллективов Юрий Григорьев). Ребята исполнили для гостей Пушкиногорья несколько номеров. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

После концерта для участников фестиваля состоялась игровая квест-программа, которую подготовила и провела Ксения Иванова, а помогли ей участники Народного театра малых форм Пушкиногорского культурно-досугового центра.

Участники игры разделились на шесть команд, каждая из которых придумала свой девиз и логотип. По сценарию команды оказались в Лукоморье – сказочном лесу, где встретились с его жителями и выполняли их задания. Ребятам нужно было вспомнить народные песни и спеть несколько строк, станцевать народный танец, отгадать загадки, решить ребусы, узнать сказку по картинке и испытать себя, померившись «силушкой богатырской». Завершился квест поиском загадочного предмета, которым оказался флаг фестиваля.

Напомним, что гала-концерт с участием творческих коллективов из разных уголков России: Москвы, Пензы, Мирного, Рыбинска, Челябинска, Волгограда, Тюмени, Пскова, Себежа, Великих Лук, Петрозаводска – состоится 15 сентября в 12:00 в Большом зале Научно-культурного центра Пушкинского заповедника. Вход свободный.