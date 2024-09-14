Псковичка пыталась заработать на маркетплейсе и нарвалась на мошенников
22-летняя псковичка хотела заработать с помощью маркетплейса, но нарвалась на мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Девушке поступил звонок от неизвестного. Он предлагал ей заработать с помощью маркетплейса. Однако девушка лишилась более 26 тысяч рублей. Их она перевела для начала заработка на реквизиты, которые ей сообщил злоумышленник.
В данный момент продолжается расследование уголовного дела, подчеркнули в УМВД.
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