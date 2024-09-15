Федеральные эксперты по детской хирургии побывали в Псковской области

17:55, 14 сентября 2024, ПАИ

Федеральные специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Министерства здравоохранения России посетили детскую областную клиническую больницу в Пскове и Великолукскую детскую городскую больницу. Об этом ПАИ сообщили в Псковской детской областной клинической больнице.

Врачи приехали для того, чтобы методически поддержать врачей по детской хирургии из Псковской области.

Федеральные эксперты приехали в регион в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров». Такое сотрудничество позволит не только повысить квалификацию медработников, но и улучшить качество обслуживания маленьких пациентов, рассказали в комитете по здравоохранению.

Напомним, что Великолукскую детскую городскую больницу объединят с детской областной клинической больницей.