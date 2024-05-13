Великолукскую детскую городскую больницу объединят с детской областной клинической больницей

14:48, 13 мая 2024, ПАИ

Великолукскую детскую городскую больницу объединят с Псковской детской областной клинической больницей. Об этом коллективу больницы в Великих Луках сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сегодня, 13 мая. На встрече также присутствовал исполняющий обязанности главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев, передаёт корреспондент ПАИ.

На встрече отметили, что реорганизация медицинских учреждений займёт несколько месяцев.

Кроме того, психиатрическая больница №2 в Суханово присоединится к Псковскому клиническому центру психиатрии и наркологии.

Напомним, ранее завершился процесс объединения Великолукской городской больницы и Псковской горбольницы с Псковской областной клинической больницей.