Ретроавтомобили съехались на ралли в центре Пскова

13:40, 15 сентября 2024, ПАИ

В Пскове проходит внутригородское ретроралли «Кубок Классик Псков – 2024». Это любительское соревнование на основе ориентирования на автомобилях, рассказали ПАИ организаторы.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















По их словам, скорость в этих состязаниях не в приоритете. Важно точно оказаться в заданное время в заданной точке маршрута, который нужно правильно разгадать.

Помимо этого, внутри ралли предусмотрены дополнительные соревнования: движение по заданной колее с остановкой в заданном месте, поиск фотоориентиров, подсчёт идеального времени передвижения.

Начальная точка маршрута – площадка перед главным корпусом ПсковГУ.