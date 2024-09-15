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Общество

Ретроавтомобили съехались на ралли в центре Пскова

В Пскове проходит внутригородское ретроралли «Кубок Классик Псков – 2024». Это любительское соревнование на основе ориентирования на автомобилях, рассказали ПАИ организаторы.

  • Ретро-ралли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ретро-ралли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ретро-ралли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ретро-ралли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ретро-ралли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ретро-ралли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ретро-ралли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ретро-ралли в Пскове
    Фото: ПАИ

По их словам, скорость в этих состязаниях не в приоритете. Важно точно оказаться в заданное время в заданной точке маршрута, который нужно правильно разгадать.

Помимо этого, внутри ралли предусмотрены дополнительные соревнования: движение по заданной колее с остановкой в заданном месте, поиск фотоориентиров, подсчёт идеального времени передвижения.

Начальная точка маршрута – площадка перед главным корпусом ПсковГУ.

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