Ретроавтомобили съехались на ралли в центре Пскова
В Пскове проходит внутригородское ретроралли «Кубок Классик Псков – 2024». Это любительское соревнование на основе ориентирования на автомобилях, рассказали ПАИ организаторы.
По их словам, скорость в этих состязаниях не в приоритете. Важно точно оказаться в заданное время в заданной точке маршрута, который нужно правильно разгадать.
Помимо этого, внутри ралли предусмотрены дополнительные соревнования: движение по заданной колее с остановкой в заданном месте, поиск фотоориентиров, подсчёт идеального времени передвижения.
Начальная точка маршрута – площадка перед главным корпусом ПсковГУ.
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