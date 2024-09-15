Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пушкинских Горах наградили победителей фестиваля «У Лукоморья»

Церемония награждения победителей всероссийского фестиваля детского творчества «У Лукоморья» прошла в Пушкинских Горах. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

Фото предоставлено региональным комитетом по культуре

В результате в номинации «Инсценировка сказки» звание лауреата I степени присуждено детскому фольклорному ансамблю «Каруселька» из Ярославской области и детскому фольклорному ансамблю Veslazed из Петрозаводска. ⁣В номинации «Народное пение» звание лауреата I степени присуждено фольклорному ансамблю «Светлица» из Тюмени. ⁣В номинации «Традиционная народная культура» лауреатами I степени стали образцовый коллектив – фольклорный ансамбль «Слобода» из Челябинской области и фольклорный ансамбль «Уграда» из Пскова.⁣ В номинации «Народная музыка» лауреатом I степени стал образцовый детский коллектив – ансамбль гусляров «Лель» из Пскова.

В фестивале принимали участие детские и молодёжные творческие объединения, ансамбли (фольклорные, народно-певческие, вокально-инструментальные, танцевальные), певцы-солисты, сказители из Москвы, Пензы, Мирного, Рыбинска, Челябинска, Волгограда, Тюмени, Пскова, Себежа, Пушкинских Гор, Великих Лук, Петрозаводска.

Фестиваль проходил при поддержке правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Псковского областного центра народного творчества, Пушкинского заповедника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 сентября 2024

С 17 декабря из Пскова в Мурманск можно будет добраться прямым поездом
15 сентября 2024

До +28 градусов ожидается в Псковской области в начале рабочей недели
15 сентября 2024

Ретроавтомобили съехались на ралли в центре Пскова
15 сентября 2024

Михаил Ведерников поздравил сотрудников регионального управления Роспотребнадзора с днём образования ведомства
15 сентября 2024

Псковские ветераны СВО приняли участие в соревнованиях по кибератлетике
15 сентября 2024

Бесплатную консультацию психолога, юриста и соцработника могут получить беременные псковички
15 сентября 2024

Квест «Ключи от города» пройдёт в Псковском кремле 20 сентября
15 сентября 2024

Северное сияние запечатлела псковичка на острове в Псковском озере

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...