В Пушкинских Горах наградили победителей фестиваля «У Лукоморья»

15:35, 15 сентября 2024, ПАИ

Церемония награждения победителей всероссийского фестиваля детского творчества «У Лукоморья» прошла в Пушкинских Горах. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

В результате в номинации «Инсценировка сказки» звание лауреата I степени присуждено детскому фольклорному ансамблю «Каруселька» из Ярославской области и детскому фольклорному ансамблю Veslazed из Петрозаводска. ⁣В номинации «Народное пение» звание лауреата I степени присуждено фольклорному ансамблю «Светлица» из Тюмени. ⁣В номинации «Традиционная народная культура» лауреатами I степени стали образцовый коллектив – фольклорный ансамбль «Слобода» из Челябинской области и фольклорный ансамбль «Уграда» из Пскова.⁣ В номинации «Народная музыка» лауреатом I степени стал образцовый детский коллектив – ансамбль гусляров «Лель» из Пскова.

В фестивале принимали участие детские и молодёжные творческие объединения, ансамбли (фольклорные, народно-певческие, вокально-инструментальные, танцевальные), певцы-солисты, сказители из Москвы, Пензы, Мирного, Рыбинска, Челябинска, Волгограда, Тюмени, Пскова, Себежа, Пушкинских Гор, Великих Лук, Петрозаводска.

Фестиваль проходил при поддержке правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Псковского областного центра народного творчества, Пушкинского заповедника.