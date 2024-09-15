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Происшествия

Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Великих Луках

В Великих Луках, на улице Яна Арно у дома № 24, на пешеходном переходе водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

​Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Великих Луках. Фото: ПАИ

Пешеход госпитализирован в медучреждение.

На месте работают спасатели ПСО Великих Лук, бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ. Ведётся поиск злоумышленника.

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