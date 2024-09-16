В Новосокольниках осуждённый распылил газовый баллончик в лицо представителю власти

10:54, 16 сентября 2024, ПАИ

Новосокольнический районный суд вынес приговор осуждённому, распылившему газовый баллончик в лицо представителю власти. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина обвинялся в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, исполняющего должностные обязанности (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Сотрудники УФСИН России по Псковской прибыли по месту нахождения объявленного в розыск осуждённого гражданина, уклоняющегося от отбывания наказания в виде принудительных работ. Мужчина проигнорировал требование выйти из дома и проследовать в ФКУ ИЦ № 1 УФСИН России по Псковской области. Вместо этого злоумышленник распылил смесь из газового баллончика в лицо находившемуся на улице вблизи окна сотруднику УФСИН, в результате чего представитель власти получил химический ожог глаз первой степени.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год и девять месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.