Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за выходные

10:28, 16 сентября 2024, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 14 сентября произошло возгорание в деревне Ловец Невельского муниципального округа. Из-за огня повреждён прицеп и сгорел тюк сена. Возможной причиной пожара стала неисправность выхлопной системы.

Кроме того, произошёл пожар в деревне Хрычково Порховского района. В бане огнём повреждена стена. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также в этот день произошло возгорание в бане в деревне Ореховно Пустошкинского района. Пострадал 87-летний мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Возможной причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

Помимо этого, 15 сентября произошло возгорание в бесхозном строении на улице Белорусской в Пыталово. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Пожарные спасли от огня два гаража.