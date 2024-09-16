Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за выходные
Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, 14 сентября произошло возгорание в деревне Ловец Невельского муниципального округа. Из-за огня повреждён прицеп и сгорел тюк сена. Возможной причиной пожара стала неисправность выхлопной системы.
Кроме того, произошёл пожар в деревне Хрычково Порховского района. В бане огнём повреждена стена. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Также в этот день произошло возгорание в бане в деревне Ореховно Пустошкинского района. Пострадал 87-летний мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Возможной причиной пожара стала неисправность печного оборудования.
Помимо этого, 15 сентября произошло возгорание в бесхозном строении на улице Белорусской в Пыталово. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Пожарные спасли от огня два гаража.
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