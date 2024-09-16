Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«Всю жизнь меня это грело»: пронзительное интервью с ветераном спортивного ориентирования Псковской области

Спорт никогда не стоит на месте. Из года в год появляются и набирают популярность новые и новые дисциплины, вытесняя старые, изжившие свой потенциал. Когда-то мало кому известное спортивное ориентирование начало развиваться в нашем регионе где-то в середине прошлого столетия кучкой энтузиастов. Сейчас же этот вид спорта довольно популярен в Псковской области. В нём как появляются новые имена, так и никуда не пропадают старожилы. Последние всегда готовы поделиться своим опытом, рассказать интересные истории, поделиться своим мнением. Мы взяли интервью у опытнейшей Людмилы Мясниковой, которая помнит рулевого нынешнего спортивного ориентирования в Псковской области Алексея Никитина трёхлетним мальчиком. Кроме того, спортсменка когда-то первой из женщин региона выполнила разряд кандидата в мастера спора, а ещё совсем недавно псковичка выиграла три награды чемпионата России среди ветеранов. Этими и другими интересными подробностями Людмила Николаевна поделилась с нами.

Пронзительное интервью с ветераном спортивного ориентирования Псковской области. Фото предоставила Людмила Мясникова

– Людмила Николаевна, недавно вам удалось отличиться тремя наградами чемпионата России среди ветеранов. Как для вас прошли эти соревнования?

– Прекрасно. Нам уже по 77 лет. Я встретила своих давних подруг-соперниц, которых знаю с 1960-х годов. Вспомнили молодость, своих подруг. Поговорили, кто как живёт. Это для нас отдушина. Но там не только ветеранский чемпионат России проходил. Там и элита бегала, детей было много. Региональные соревнования параллельно шли. Всё было хорошо организовано – карты хорошо выполнены, дистанции были достаточно интересные, борьба высокая. Я девочек знаю давным-давно, у нас серьёзная конкуренция. Большой разницы в итоговых результатах не было.

– Несмотря на несколько наград, среди них не было побед. Расстроились?

– Если я знаю людей, с которыми встречалась на дистанции лет 40 назад, я понимаю, какая у них сила и понимаю, какая у меня. Конечно, хочется выиграть, но иногда не получается. Не потому что ты там где-то «блуданул», как мы говорим. Просто уже у всех здоровье не на одинаковом уровне. Кто-то ещё может немного бежать, а кто-то, как я, ходит только пешком. Когда интересная дистанция, и есть разные пути выхода на пункты, мы сидим и обсуждаем, кто как шёл, кто какие минуты где потерял. Кто-то потерял высоту. В Смоленске приличный разброс высот. Хорошая пересечёнка.

– Сколько вы занимаетесь спортивным ориентированием и почему до сих пор не пропал к нему интерес?

– Я была первой женщиной в сборной Псковской области по спортивному ориентированию, кто выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Это было где-то в 1967 году. Много мы ездили на серьёзные соревнования по молодости. Потом в силу разных обстоятельств всё это перешло в другое состояние. Всю жизнь меня это грело, всегда хотелось. Были хорошие годы с 2010 по 2020-й, когда мы объездили всю Европу именно по соревнованиям. Мы были на ветеранском чемпионате мира в Швейцарии, Германии, Италии, Франции. Очень нравились соревнования в Венгрии. Вот где действительно всё здорово и организованно. Очень интересные дистанции были. Также интересно было в Словении и Хорватии. Про чемпионаты мира ветеранские молчу, потому что там тоже всё здорово, но чувствуешь себя немного не на той высоте, до которой там поднята планка. Очень хорошие соревнования были всегда в Эстонии, Литве и Латвии. В Латвии они назывались Kāpa, что в переводе означает дюна. В Литве Takas – тропинка. Там у меня есть подружки. Поскольку нам всё перекрыли, последний раз мы были на серьёзных соревнованиях в 2020 году в Португалии. В прошлом году мы ездили в Турцию, там тоже были соревнования. И там я, наконец, встретилась со своими литовскими подругами. Очень рады были этой встрече, много разговаривали. Из Польши у меня много призовых мест, есть ещё медали из Сербии. Мы хорошо поездили.

– Почему когда-то вы из всех видов спорта выбрали именно спортивное ориентирование?

– Нынешнего председателя Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексея Никитина я знаю и помню с трёхлетнего возраста. Мы с его родителями работали на одном заводе. Это была одна дружная компания. В то время студенты любили походы и хотели получить из них что-то интересное – песни у костра и прочее. Таким образом, это сложилось. Мы не воспринимали это за чистый спорт. На данный момент – это встреча с друзьями, которых очень много по всему миру. В этот раз были в Пржевальском, например, приехали белорусы, которых я давно не видела. В большей степени это общение для нас.

– Сколько соревнований за год вы сейчас проводите?

– Иногда я хожу на наши местные старты. Но уже возраст. Были проблемы со здоровьем, если говорить об этом годе. Мы только съездили в Калининград к друзьям. Там же вышли на дистанцию. Вторые старты уже были в Пржевальском. Сейчас уже выбираешь старты, которые тебе интересны. А вот, допустим, поехать в Алоль… Там же всего три точки, которые гоняют по кругу. Нынче мы разговаривали с москвичками. Я поинтересовалась, как им в Алоли. Они говорят, что ездят, чтобы отдохнуть. А дистанция это уже другое. Про чистый спорт мы не говорим. Это скорее приложение к тому, что хочется посмотреть.

– Как вы считаете, спортивное ориентирование сейчас получает достаточно развития в Псковской области?

– Я бы не хотела сильно касаться этого вопроса. Сейчас были соревнования в Пржевальском. Очень много детей. От Псковской области на этих соревнованиях были только мы с мужем. Больше никого. А если посмотреть, сколько там было новгородцев, про петербуржцев я вообще молчу… Вот и делайте выводы. Были ещё соревнования в Железноводске где-то два года назад. Новгородцы привезли компанию детей – где-то 16–20. Из Пскова не было никого. Это говорит о том, как ориентирование развивается? В Пятигорске где-то год назад детей была куча. Элита бежала, ветераны. Из Пскова опять были только мы с мужем, а также Ваня и Катя Никитины. У нас просто люди собираются по интересам, чтобы провести время. А как спорт, чего об этом говорить? Я считаю, что очень много делает Виталий Матвеев в Себеже. Последнее время у меня не было здоровья куда-то съездить и что-то посмотреть. Но эти вещи, что Псков нигде не представлен, говорят о многом.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Алексей Соболев
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 сентября 2024

«Всю жизнь меня это грело»: пронзительное интервью с ветераном спортивного ориентирования Псковской области
16 сентября 2024

Два состава псковской команды Nordman участвуют в чемпионате Санкт-Петербурга по настольному теннису
16 сентября 2024

Три новые спортплощадки стали доступны для жителей Пскова
16 сентября 2024

Псковичи выиграли серебро третьего этапа Студенческой гребной лиги
16 сентября 2024

Великолукский студент выиграл серебро всероссийского турнира по карате
16 сентября 2024

Выпускник великолукского вуза выиграл седьмой этап международной веломногодневки
16 сентября 2024

Пскович занял второе место на всероссийском турнире по кудо
16 сентября 2024

Сборная Великих Лук стала чемпионом Псковской области по армрестлингу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...