«Всю жизнь меня это грело»: пронзительное интервью с ветераном спортивного ориентирования Псковской области

17:28, 16 сентября 2024, ПАИ

Спорт никогда не стоит на месте. Из года в год появляются и набирают популярность новые и новые дисциплины, вытесняя старые, изжившие свой потенциал. Когда-то мало кому известное спортивное ориентирование начало развиваться в нашем регионе где-то в середине прошлого столетия кучкой энтузиастов. Сейчас же этот вид спорта довольно популярен в Псковской области. В нём как появляются новые имена, так и никуда не пропадают старожилы. Последние всегда готовы поделиться своим опытом, рассказать интересные истории, поделиться своим мнением. Мы взяли интервью у опытнейшей Людмилы Мясниковой, которая помнит рулевого нынешнего спортивного ориентирования в Псковской области Алексея Никитина трёхлетним мальчиком. Кроме того, спортсменка когда-то первой из женщин региона выполнила разряд кандидата в мастера спора, а ещё совсем недавно псковичка выиграла три награды чемпионата России среди ветеранов. Этими и другими интересными подробностями Людмила Николаевна поделилась с нами.

– Людмила Николаевна, недавно вам удалось отличиться тремя наградами чемпионата России среди ветеранов. Как для вас прошли эти соревнования?

– Прекрасно. Нам уже по 77 лет. Я встретила своих давних подруг-соперниц, которых знаю с 1960-х годов. Вспомнили молодость, своих подруг. Поговорили, кто как живёт. Это для нас отдушина. Но там не только ветеранский чемпионат России проходил. Там и элита бегала, детей было много. Региональные соревнования параллельно шли. Всё было хорошо организовано – карты хорошо выполнены, дистанции были достаточно интересные, борьба высокая. Я девочек знаю давным-давно, у нас серьёзная конкуренция. Большой разницы в итоговых результатах не было.

– Несмотря на несколько наград, среди них не было побед. Расстроились?

– Если я знаю людей, с которыми встречалась на дистанции лет 40 назад, я понимаю, какая у них сила и понимаю, какая у меня. Конечно, хочется выиграть, но иногда не получается. Не потому что ты там где-то «блуданул», как мы говорим. Просто уже у всех здоровье не на одинаковом уровне. Кто-то ещё может немного бежать, а кто-то, как я, ходит только пешком. Когда интересная дистанция, и есть разные пути выхода на пункты, мы сидим и обсуждаем, кто как шёл, кто какие минуты где потерял. Кто-то потерял высоту. В Смоленске приличный разброс высот. Хорошая пересечёнка.

– Сколько вы занимаетесь спортивным ориентированием и почему до сих пор не пропал к нему интерес?

– Я была первой женщиной в сборной Псковской области по спортивному ориентированию, кто выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Это было где-то в 1967 году. Много мы ездили на серьёзные соревнования по молодости. Потом в силу разных обстоятельств всё это перешло в другое состояние. Всю жизнь меня это грело, всегда хотелось. Были хорошие годы с 2010 по 2020-й, когда мы объездили всю Европу именно по соревнованиям. Мы были на ветеранском чемпионате мира в Швейцарии, Германии, Италии, Франции. Очень нравились соревнования в Венгрии. Вот где действительно всё здорово и организованно. Очень интересные дистанции были. Также интересно было в Словении и Хорватии. Про чемпионаты мира ветеранские молчу, потому что там тоже всё здорово, но чувствуешь себя немного не на той высоте, до которой там поднята планка. Очень хорошие соревнования были всегда в Эстонии, Литве и Латвии. В Латвии они назывались Kāpa, что в переводе означает дюна. В Литве Takas – тропинка. Там у меня есть подружки. Поскольку нам всё перекрыли, последний раз мы были на серьёзных соревнованиях в 2020 году в Португалии. В прошлом году мы ездили в Турцию, там тоже были соревнования. И там я, наконец, встретилась со своими литовскими подругами. Очень рады были этой встрече, много разговаривали. Из Польши у меня много призовых мест, есть ещё медали из Сербии. Мы хорошо поездили.

– Почему когда-то вы из всех видов спорта выбрали именно спортивное ориентирование?

– Нынешнего председателя Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексея Никитина я знаю и помню с трёхлетнего возраста. Мы с его родителями работали на одном заводе. Это была одна дружная компания. В то время студенты любили походы и хотели получить из них что-то интересное – песни у костра и прочее. Таким образом, это сложилось. Мы не воспринимали это за чистый спорт. На данный момент – это встреча с друзьями, которых очень много по всему миру. В этот раз были в Пржевальском, например, приехали белорусы, которых я давно не видела. В большей степени это общение для нас.

– Сколько соревнований за год вы сейчас проводите?

– Иногда я хожу на наши местные старты. Но уже возраст. Были проблемы со здоровьем, если говорить об этом годе. Мы только съездили в Калининград к друзьям. Там же вышли на дистанцию. Вторые старты уже были в Пржевальском. Сейчас уже выбираешь старты, которые тебе интересны. А вот, допустим, поехать в Алоль… Там же всего три точки, которые гоняют по кругу. Нынче мы разговаривали с москвичками. Я поинтересовалась, как им в Алоли. Они говорят, что ездят, чтобы отдохнуть. А дистанция это уже другое. Про чистый спорт мы не говорим. Это скорее приложение к тому, что хочется посмотреть.

– Как вы считаете, спортивное ориентирование сейчас получает достаточно развития в Псковской области?

– Я бы не хотела сильно касаться этого вопроса. Сейчас были соревнования в Пржевальском. Очень много детей. От Псковской области на этих соревнованиях были только мы с мужем. Больше никого. А если посмотреть, сколько там было новгородцев, про петербуржцев я вообще молчу… Вот и делайте выводы. Были ещё соревнования в Железноводске где-то два года назад. Новгородцы привезли компанию детей – где-то 16–20. Из Пскова не было никого. Это говорит о том, как ориентирование развивается? В Пятигорске где-то год назад детей была куча. Элита бежала, ветераны. Из Пскова опять были только мы с мужем, а также Ваня и Катя Никитины. У нас просто люди собираются по интересам, чтобы провести время. А как спорт, чего об этом говорить? Я считаю, что очень много делает Виталий Матвеев в Себеже. Последнее время у меня не было здоровья куда-то съездить и что-то посмотреть. Но эти вещи, что Псков нигде не представлен, говорят о многом.

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