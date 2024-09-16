Ехавшего на самодельном тракторе пьяного мужчину задержали в Псковском районе
49-летнего пьяного мужчину, ехавшего на самодельном тракторе, задержали в деревне Подборовье-3 Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.
Помимо этого, 14 сентября полицейские остановили иномарку на улице Ваганова в Пскове. За рулём оказался 48-летний пьяный водитель. В этот же день сотрудники Госавтоинспекции задержали 33-летнего нетрезвого водителя «Рено» в Порхове.
Все задержанные водители уже привлекались к ответственности за пьяное вождение. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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