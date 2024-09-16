Ехавшего на самодельном тракторе пьяного мужчину задержали в Псковском районе

11:36, 16 сентября 2024, ПАИ

49-летнего пьяного мужчину, ехавшего на самодельном тракторе, задержали в деревне Подборовье-3 Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

Помимо этого, 14 сентября полицейские остановили иномарку на улице Ваганова в Пскове. За рулём оказался 48-летний пьяный водитель. В этот же день сотрудники Госавтоинспекции задержали 33-летнего нетрезвого водителя «Рено» в Порхове.

Все задержанные водители уже привлекались к ответственности за пьяное вождение. Обстоятельства произошедшего выясняются.