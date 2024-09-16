Музей партизанской славы в Дедовичах принял четырёхтысячного посетителя
Музей партизанской славы в Дедовичах принял четырехтысячного посетителя. Им оказался девятилетний житель поселка Саша Емельянов. В музей он пришёл с бабушкой.
«За семь месяцев со дня открытия дедовичский Музей партизанской славы стал местом притяжения местных жителей. Мы гордимся, что он есть в нашем поселке, – отметил исполнительный директор местного лесопромышленного предприятия Василий Калиниченко. – Я родом из Ленинграда, многие родственники пережили блокаду. Пусть память об этих страшных событиях с вашей помощью передается молодому поколению».
В благодарность за труд музейных работников и в честь знаменательного события Василий Калиниченко передал музею мультимедийную систему с микрофонами и ноутбук.
«Мы открылись в феврале и успели провести уже 500 экскурсий. Отрадно, что интерес к музею остается высоким, гостей много. Техника поможет улучшить качество массовых мероприятий и экскурсий», – рассказала заведующая музеем Галина Голованова.
Присутствующий в зале глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев подчеркнул, что музей пользуется большим авторитетом в Псковской области и за ее пределами.
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