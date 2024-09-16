Уроженка Таджикистана пыталась устроиться на работу в Великих Луках с поддельными документами

16:33, 16 сентября 2024, ПАИ

Уроженка Таджикистана пыталась устроиться на работу в Великих Луках с поддельными документами, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

13 сентября 31-летняя гражданка Таджикистана обратилась в отдел по вопросам миграции. Подавая документы для устройства на работу, женщина предоставила сертификат о владении русским языком. Документ ей выдали якобы в одном из вузов Москвы. Однако полицейские проверили данные, и оказалось, что такого сертификата не существует.

Жительница Таджикистана призналась в содеянном. Сертификат у неё изъяли. Теперь она обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 327 УК РФ. Все обстоятельства произошедшего выясняются.