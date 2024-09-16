Горячие батареи: самые популярные ответы и вопросы об отопительном сезоне

16:50, 16 сентября 2024, ПАИ

Пока осень балует прекрасно погодой. Но осенние холода обычно наступают внезапно – и вопросом «когда же затопят!?» моментально заваливаются все социальные сети, управляйки и ответственный службы. Собрали в одном месте все наиболее частые вопросы, которые касаются старта отопительного сезона

Кто отвечает за включение отопления?

У каждого есть свой «фронт» работ при подготовке к отопительному сезону.

Муниципальные власти участвуют в выдаче предприятиям и жилфонду паспортов готовности к зиме.

В выдаче таких паспортов участвуют и теплосети с энергетиками.

Управляющие компании и ТСЖ отвечают за подготовку к отопительному сезону тех домов, которыми управляют: следят за тем, чтобы трубы и батареи в доме были готовы к приёму тепла.

Ростехнадзор последним принимает решение о готовности к отопительному сезону.

Муниципальные власти принимают решение о том, когда именно начинается отопительный сезон.

При каких погодных условиях начнут подавать тепло в жилые дома и социальные учреждения?

Тепло в дома начнут подавать, если среднесуточная температура в течение пяти дней будет менее восьми градусов тепла. Но если власти муниципалитета понимают, что число обращений граждан на холод в домах большое даже при более высокой температуре на улице, то отопительный сезон может начаться и раньше.

Где в первую очередь должны затопить?

Первоначально тепло подают в различные социальные учреждения. К ним относятся детские сады, больницы, школы.

Какая оптимальная температура допустима в квартирах и в социальных учреждениях?

В детсадах, школах и больницах – от 18 до 24 градусов.

В квартирах – от 18 градусов.

В офисах – от 21 градуса.

Куда псковичам обращаться по вопросам, связанным с отоплением? Что это за учреждения?

Правильно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Обслуживанием конкретного дома занимается управляйка. Именно они обязаны обладать всей оперативной информацией по состоянию дома.

Если в ней не дали никакой информации, то следует обратиться единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) своего муниципалитета. Список телефонов смотрите по ссылке.

Если отопление дали, а дома холодно, что делать? Что делать, если отопление есть в других квартирах, но нет в моей?

Звоните в свою управляйку. Как правило, проблемы с отоплением связаны с завоздушиванием батарей. Они быстро решаются специалистами УК.

Если тепло не поступило во весь многоквартирный дом, управляйка должна решить вопрос с теплоснабжающей организацией.

Если управляющая компания не реагирует, можно обратиться в комитет по региональному надзору и контролю Псковской области.

На сколько могут отключить отопление в холодный период?

Отключение отопления может произойти из-за аварии, но плановых отключений быть не должно. Теплоснабжающая организация должна в максимально сжатые сроки устранить причину аварий.