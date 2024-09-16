Горячие батареи: самые популярные ответы и вопросы об отопительном сезоне
Пока осень балует прекрасно погодой. Но осенние холода обычно наступают внезапно – и вопросом «когда же затопят!?» моментально заваливаются все социальные сети, управляйки и ответственный службы. Собрали в одном месте все наиболее частые вопросы, которые касаются старта отопительного сезона
Кто отвечает за включение отопления?
У каждого есть свой «фронт» работ при подготовке к отопительному сезону.
Муниципальные власти участвуют в выдаче предприятиям и жилфонду паспортов готовности к зиме.
В выдаче таких паспортов участвуют и теплосети с энергетиками.
Управляющие компании и ТСЖ отвечают за подготовку к отопительному сезону тех домов, которыми управляют: следят за тем, чтобы трубы и батареи в доме были готовы к приёму тепла.
Ростехнадзор последним принимает решение о готовности к отопительному сезону.
Муниципальные власти принимают решение о том, когда именно начинается отопительный сезон.
При каких погодных условиях начнут подавать тепло в жилые дома и социальные учреждения?
Тепло в дома начнут подавать, если среднесуточная температура в течение пяти дней будет менее восьми градусов тепла. Но если власти муниципалитета понимают, что число обращений граждан на холод в домах большое даже при более высокой температуре на улице, то отопительный сезон может начаться и раньше.
Где в первую очередь должны затопить?
Первоначально тепло подают в различные социальные учреждения. К ним относятся детские сады, больницы, школы.
Какая оптимальная температура допустима в квартирах и в социальных учреждениях?
В детсадах, школах и больницах – от 18 до 24 градусов.
В квартирах – от 18 градусов.
В офисах – от 21 градуса.
Куда псковичам обращаться по вопросам, связанным с отоплением? Что это за учреждения?
Правильно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Обслуживанием конкретного дома занимается управляйка. Именно они обязаны обладать всей оперативной информацией по состоянию дома.
Если в ней не дали никакой информации, то следует обратиться единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) своего муниципалитета. Список телефонов смотрите по ссылке.
Если отопление дали, а дома холодно, что делать? Что делать, если отопление есть в других квартирах, но нет в моей?
Звоните в свою управляйку. Как правило, проблемы с отоплением связаны с завоздушиванием батарей. Они быстро решаются специалистами УК.
Если тепло не поступило во весь многоквартирный дом, управляйка должна решить вопрос с теплоснабжающей организацией.
Если управляющая компания не реагирует, можно обратиться в комитет по региональному надзору и контролю Псковской области.
На сколько могут отключить отопление в холодный период?
Отключение отопления может произойти из-за аварии, но плановых отключений быть не должно. Теплоснабжающая организация должна в максимально сжатые сроки устранить причину аварий.
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