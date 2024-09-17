Жительница Дновского района едва не совершила госизмену в пользу Украины

09:00, 17 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли попытку жительницы Дновского района начать сотрудничество с разведкой Украины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В прошлом году женщина сама связалась с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. При этом настоящей целью «гумпроекта» является вербовка российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов, сбора информации военного характера и склонения российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ.

Выяснилось, что женщина планировала оказать финансовую поддержку ВСУ и иной организации, признанной в России террористической, то есть планировала совершить преступление, предусмотренное ст. 275 УК РФ (Государственная измена в форме оказания финансовой помощи международной либо иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Однако фактический перевод денег она не осуществила.

«Управлением ФСБ России по Псковской области жительнице Дновского района объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьёй 275 УК РФ «Государственная измена», – сообщили в ведомстве.