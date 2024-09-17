Первый этаж Поганкиных палат в Пскове временно закроют для посетителей
17 сентября с 11:30 до 15:00 первый этаж Поганкиных палат будет закрыт по техническим причинам, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.
При этом доступны к осмотру экспозиция «Музей Псковского археологического общества», выставки «Клады великих потрясений» и «Русский стиль: собрание русской старины Н. Л. Шабельской».
Билеты будут продаваться со скидкой. «Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – добавили в музее.
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