Первый этаж Поганкиных палат в Пскове временно закроют для посетителей

07:45, 17 сентября 2024, ПАИ

17 сентября с 11:30 до 15:00 первый этаж Поганкиных палат будет закрыт по техническим причинам, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.

При этом доступны к осмотру экспозиция «Музей Псковского археологического общества», выставки «Клады великих потрясений» и «Русский стиль: собрание русской старины Н. Л. Шабельской».

Билеты будут продаваться со скидкой. «Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – добавили в музее.