Магнитная буря почти максимальных баллов обрушилась на Землю

10:06, 17 сентября 2024, ПАИ

Сильная магнитная буря практически максимального уровня началась на Земле. Это произошло после прохождения плазменного облака, которое выбросилось Солнцем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

После того как планета находилась десять часов в периферийных областях, её всё-таки зацепило ядром выброса. Скачок параметров окружающего космического газа специалисты зарегистрировали примерно в 1:30, а около 4:30 произошли наиболее сильные изменения, отметили в лаборатории. В этот момент магнитная буря была уровнем 3,66 по пятибалльной шкале, подчеркнули специалисты.

Сейчас событие продолжается, однако долго длиться не должно. Основные массы плазмы уже прошли мимо планеты, заметили в лаборатории.