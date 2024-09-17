27 спортсменок Псковской области примут участие в чемпионате и первенстве России по пилонному спорту
27 спортсменок Псковской области примут участие в чемпионате и первенстве России по пилонному спорту, которые пройдут в Москве с 19 по 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики Псковской области.
За награды соревнований поборется 641 спортсмен из 36 регионов страны, что является рекордом российских состязаний по пилонному спорту. Псковскую область представят 27 участниц.
Лучшие спортсмены войдут в состав сборной России для участия в чемпионате и первенстве мира в Италии и международных соревнованиях по пилонному спорту и воздушной гимнастике мировой федерации POSA. Открытие состязаний запланировано на 21 сентября в 12:00.
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27 спортсменок Псковской области примут участие в чемпионате и первенстве России по пилонному спорту
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