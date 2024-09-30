Страховая медицинская компания «МАКС-М» призывает пожилых людей позаботиться о своём здоровье и пройти диспансеризацию

13:48, 30 сентября 2024, ПАИ

Страховая медицинская компания «МАКС-М» призывает пожилых людей позаботиться о своём здоровье и пройти диспансеризацию, сообщили ПАИ в компании.

В Международный день пожилых людей, который традиционно отмечается 1 октября, страховая медицинская компания «МАКС-М» желает людям добрых лет жизни, блага и достатка. «Пусть дни неспешно ведут свой счёт, радуя счастливыми встречами, улыбками близких и приятными сюрпризами от дорогих людей», – отметили в компании.

Пожилые люди вносят важный вклад в жизнь своих семей и общества. Однако их возможности зависят от одного важного фактора: здоровья.

С возрастом риск прогрессирования и возникновения новых хронических заболеваний увеличивается. Программа диспансеризации позволяет увидеть картину состояния здоровья пожилого человека, своевременно выявить «неполадки».

Для прохождения диспансеризации необходимо всего два документа: паспорт и полис ОМС. Записаться и пройти диспансеризацию можно в поликлиники по месту прикрепления. Польза, которую принесёт систематическое обследование организма очень сложно переоценить. «Проходите диспансеризацию своевременно и будьте здоровы!» – подчеркнули специалисты.

При возникновении вопросов можно обратиться к страховым представителям АО «МАКС-М» по телефону горячей линии 8-800-555-55-03. Страховые представители разберутся в каждой конкретной ситуации и помогут получить необходимую медицинскую помощь.

Лицензия ЦБ РФ № 2226-01 от 23 января 2017 года.

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