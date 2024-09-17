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Происшествия

Лось погиб после столкновения с фурой на трассе Рига – Москва

В Великолуском районе на 464-м километре трассы Рига – Москва водитель фуры врезался во внезапно выбежавшего лося. Животное отбросило на встречную машину. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Лось погиб после столкновения с фурой на трассе Рига – Москва. Фото здесь и далее: ПАИ

Участники ДТП от госпитализации отказались. Лось погиб.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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