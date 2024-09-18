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Ворожить и париться в бане советует сегодня народный календарь

18 сентября православные отмечают день пророка Захария и его супруги Елисаветы – родителей святого Иоанна Предтечи, сообщает calend.ru.

По преданию, супруги жили в Хевроне и до пожилого возраста не имели детей. Однако к Захарию явился архангел Гавриил и сообщил ему о скором рождении сына. Так и произошло.

Во время избиения младенцев Елисавета вместе с сыном укрылась в пустыне, где от преследователей их чудесным образом скрыла разверзшаяся и сомкнувшаяся за ними скала. Захарий отказался раскрыть преследователям местоположение жены и сына. За это его убили прямо в храме. По одной из легенд, Елисавета с сыном продолжила жить в пустыне, где умерла спустя 40 дней, а Иоанна вскормил ангел. По другой – Елисавета бежала в Синайскую пустыню и умерла там через семь лет.

Считается, что роль Захария и Елисаветы в истории христианства столь же велика, как и роль родителей Иисуса Христа. Ведь именно их сыну Иоанну Предтечи предстояло предречь пришествие Мессии, а затем крестить Спасителя мира в водах Иордана.

На Руси этот день считался подходящим для предсказаний и ворожбы. Девушки обычно гадали на суженого, пытаясь узнать свою судьбу. Также в этот день было принято выгонять берёзовыми вениками кумоху (нечистая сила) или лихорадку. Чтобы прогнать болезнь, в этот день топили баню и хорошенько парились.

Считается, что в этот день не стоит стирать, говорить о плохом, нужно быть осторожными при готовке, следить за своим внешним видом, девушкам запрещено ходить с распущенными волосами, а замужним женщинам следует избегать упрёков в адрес мужей.

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