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Общество

Псковичам напомнили, что делать в случае потери зарегистрированного оружия

В случае утраты ружья или иного зарегистрированного предмета вооружения владелец обязан незамедлительно сообщить о происшествии в Росгвардию, напомнили псковичам в региональном управлении ведомства.

Это необходимо для организации розыска и предотвращения использования утраченного оружия злоумышленниками. При обнаружении чужого ружья важно сразу же сообщить об этом в правоохранительные органы, например, по телефону единой службы спасения 112.

Утрата гражданского оружия, вследствие нарушения требований закона, влечёт административную ответственность, которая включает штраф в размере до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет.

Сокрытие факта утраты может повлечь и уголовную ответственность. Так, наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом и повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, включает лишение свободы.

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