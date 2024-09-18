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Экономика

Фермерский рынок будут строить в центре Пскова на месте Белорусского рынка

Проект по строительству фермерского рынка будут реализовывать на месте так называемого Белорусского рынка в Пскове, между улицами Ленина и Карла Маркса. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Инвестор намерен вложить в проект по созданию рынка 245 млн рублей.

Накануне инвестпроект по созданию фермерского рынка был представлен и одобрен на региональном совете по инвестициям под председательством главы региона Михаила Ведерникова.

Генеральный директор компании ООО «Палкинские ряды» – инвестора проекта Дмитрий Думназев сообщил, что на его реализацию будет направлено 245 млн рублей. Пространство рынка будет включать как крытое помещение, так и террасу с благоустроенной вокруг территорией и детской игровой площадкой. Внутри павильона разместят продуктовые ряды, будет предусмотрена зона кафе и для проведения мастер-классов. Среди представленных продовольственных товаров покупатели смогут приобрести мясную и рыбную продукцию, овощи, сухофрукты, бакалейные товары, кондитерские изделия и другие продовольственные товары.

Учредителем ООО «Палкинские ряды» является Алексей Семенов. Согласно открытым данным он также является учредителем еще ряда компаний, в частности, ООО «Греческая сыроварня Тремпелис», ООО «Строй Инвест», ООО «УК Новые территории» и других.

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