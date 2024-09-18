Великолучанка одолжила подруге золотые украшения, а та сдала их в ломбард

12:04, 18 сентября 2024, ПАИ

Жительница Великих Лук одолжила подруге золотые украшения, а та сдала их в ломбард. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

31 мая в полицию обратилась жительница Великих Лук. Она рассказала, что, находясь в гостях у подруги, её дочь дала той на некоторое время золотые украшения, принадлежавшие матери. Однако находчивая подруга решила сдать украшения в ломбард.

Прокуратура города направила материал проверки в полицию для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).