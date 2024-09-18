Псковские врачи спасли жизнь 21-летней девушке с затруднённым дыханием

10:13, 18 сентября 2024, ПАИ

Специалисты Псковского областного клинического онкологического диспансера спасли жизнь 21-летней девушке, страдавшей от затруднённого дыхания и одутловатости лица. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Девушка поступила в онкодиспансер в тяжёлом состоянии. Причиной её жалоб стало опухолевое поражение лимфоузлов средостения, которые, превратившись в большой конгломерат с кулак, сдавили трахею пациентки и верхнюю полую вену.

После проведения биопсии наличие злокачественной опухоли подтвердилось. Оказалось, что это лимфома. Она находилась в очень сложном для доступа и опасном месте – в грудной клетке, в средостении, охватывая жизненно важные органы.

«Отправить молодую девушку в федеральные центры за пределы области не было возможности из-за её тяжёлого состояния, и псковские онкологи приняли решение оперировать в онкодиспансере», – отметили в комитете.

Оперирующий врач в условиях запредельного отёка шеи сумел выполнить трахеостомию и обеспечить доступ для вентиляции сдавленных опухолью дыхательных путей. Благодаря своевременному лечению девушке спасли жизнь. Сейчас она на пути к выздоровлению, чувствует себя хорошо, уточнили в комитете.

Напомним, что оснащение Псковского областного клинического онкологического диспансера современным оборудованием и укрепление кадрового потенциала осуществляется в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение».