В связи с осенней ярмаркой в Великих Луках изменится схема движения транспорта

10:25, 18 сентября 2024, ПАИ

В связи с осенней ярмаркой 21 сентября с 5:00 до 16:00 изменится движение общественного транспорта в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автобусы маршрута №15 «Мебельный комбинат – Булынино» будут следовать по проспекту Октябрьскому в прямом направлении (без остановки у театра и заезда на площадь Ленина), в обратном направлении – по улице Пионерской.

Маршруты №3 «ЖБК – Магистральный» рейсами на 6:40, 8:00, 9:20, 10:40, 13:20, 14:40 от ЖБК и №126 «Великие Луки (ул. Дружбы) – Максимиха – Дерганово» в 08:05 будут осуществляться по проспекту Октябрьскому в прямом и обратном направлении (без остановки «Драмтеатр» и заезда на площадь Ленина).